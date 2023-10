Presidente da Assembleia-Geral da ONU pede cessar-fogo humanitário imediato no Oriente Médio

"Peço aos membros a aproveitar a sessão de hoje para não atiçar ainda mais as chamas da divisão e da vingança. Em vez disso, aproveitemos a oportunidade para unificar o nosso propósito e as nossas ações para salvar vidas e acabar com a violência", disse Francis, em suas palavras iniciais.

O presidente da 78ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (AGNU), Dennis Francis, defendeu um cessar-fogo humanitário imediato e a libertação de reféns no Oriente Médio. Ao abrir a reunião do órgão nesta quinta-feira, 26, ele pediu ainda que os países não inflamem mais a divisão e a vingança incitadas pela guerra na região.

O encontro foi pedido por países, em especial de origem árabe, em meio ao fracasso e ao impasse no Conselho de Segurança da ONU, que não conseguiu avançar em uma resolução sobre a guerra.

Até o momento, quatro propostas já foram votadas, mas sem sucesso. Agora, o Brasil lidera uma nova tentativa para avançar com uma resolução junto aos membros eleitos do Colegiado, os chamados E10.

Francis condenou os ataques do Hamas a Israel, em 7 de outubro. "A brutalidade dos ataques do Hamas é chocante e inaceitável, e não tem lugar, repito, não tem lugar no nosso mundo", disse. "Da mesma forma, condeno e rejeito o ataque indiscriminado a civis inocentes na Faixa de Gaza e a escala de destruição de essenciais infraestruturas por parte de Israel", emendou.

As falas de Francis ocorrem em meio à crise entre Israel e a ONU. Durante reunião do Conselho de Segurança nesta semana, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, condenou os ataques do Hamas, mas disse que eles não aconteceram no "vácuo" e que o povo palestino foi sujeito a 56 anos de ocupação sufocante. Seu discurso irritou a diplomacia israelense que pediu a sua imediata demissão.

De acordo com o presidente da AGNU, diante da atual conjuntura no Oriente Médio, o caminho mais imediato é claro: "A violência tem de cessar e há de se evitar mais derramamento de sangue", alertou. Ele defendeu a imediata libertação incondicional de todos os reféns, de um cessar-fogo humanitário e da abertura de corredores de assistência sanitária e de socorro.

Francis pediu que todas as partes devem respeitar o direito humanitário internacional e criar imediatamente as condições necessárias para permitir a abertura de um corredor humanitário para a Faixa de Gaza. Urgiu ainda os dois lados, sendo Estado ou não, ou seja, tanto Israel quanto o grupo Hamas, a deixarem de lado as animosidades e preservarem vidas. Demonstrou apoio a qualquer iniciativa que coloque um fim à violência que se estende no Oriente Médio desde o dia 7 de outubro.