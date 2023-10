Premiê da Armênia espera acordo de paz com Azerbaijão 'nos próximos meses'

"Atualmente trabalhamos com o Azerbaijão em um projeto de acordo de paz e na regulamentação das nossas relações. Espero que este processo termine com sucesso nos próximos meses", afirmou Pashinian em um discurso em um fórum econômico internacional na capital georgiana, Tbilisi.

O primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinian, afirmou nesta quinta-feira (26) que espera um acordo de paz com o Azerbaijão "nos próximos meses", após a vitória militar deste país em setembro contra os separatistas armênios no território de Nagorno-Karabakh.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, já havia afirmado que um acordo com a Armênia poderia ser assinado antes do final do ano.

Em setembro, o Azerbaijão conquistou uma vitória militar meteórica contra os separatistas armênios em Nagorno-Karabakh, uma região montanhosa localizada dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas, mas que escapava ao seu controle desde a desintegração da União Soviética no final dos anos 1980 e início dos anos 1990.

Antes da vitória, Azerbaijão e Armênia travaram duas guerras pelo controle de Nagorno-Karabakh, a primeira quando a URSS se desintegrou e a segunda no final de 2020, vencida pelo Azerbaijão.

