Premiê britânico pede abordagem internacional no campo da IA

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, pediu nesta quinta-feira (26) uma "abordagem internacional" no campo da Inteligência Artificial (IA), com um apelo à opinião pública para que seja "honesta" sobre os consideráveis riscos que a tecnologia representa, antes de uma reunião sobre o tema, no Reino Unido, na próxima semana.

"Minha visão, e nosso objetivo final, é trabalhar no sentido de uma abordagem mais internacional no tema da segurança, em que trabalhamos com nossos sócios para garantir que os sistemas de IA sejam seguros antes de seu lançamento", disse Rishi Sunak.

Neste sentido, ele afirmou que o trabalho do Instituto Britânico de Segurança em IA, cuja criação anunciou nesta quinta-feira, "estará à disposição do mundo". Segundo ele, será uma instituição pioneira na área.