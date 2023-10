Polícia faz intensas buscas por atirador que matou 18 pessoas no Maine

Centenas de policiais do estado do Maine, nordeste dos Estados Unidos, continuavam as buscas, nesta quinta-feira (26), por um reservista do Exército que abriu fogo em um boliche e em um bar-restaurante matando 18 pessoas.

O presidente Joe Biden lamentou "mais um ataque a tiros trágico e sem sentido" em Lewiston, onde outras 13 pessoas ficaram feridas, três delas em estado crítico, em um dos piores massacres dos últimos anos no país.

Uma extensa área da cidade permanece bloqueada enquanto prosseguem as buscas pelo suspeito e as autoridades ergueram bloqueios em meio a uma ordem de fechamento de escolas e comércios, ao mesmo tempo em que recomendaram às pessoas que permaneçam em suas casas.