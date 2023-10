Polícia americana procura atirador que matou 22 pessoas no Maine

As autoridades prosseguem nesta quinta-feira (25) com as buscas por um reservista do Exército que abriu fogo em um boliche e em um bar-restaurante no estado do Maine, nordeste dos Estados Unidos, ataques que deixaram 22 mortos e mais de 50 feridas.

O massacre aconteceu na quarta-feira à noite na cidade de Lewiston, a segunda maior do Maine. As autoridades pediram aos moradores que permaneçam em suas casas. O homem, classificado como "armado e perigoso", fugiu após os ataques.

A polícia identificou o atirador como Robert Card, 40 anos, e divulgou sua fotografia. As motivações do crime são desconhecidas. O canal CNN, que citou fontes das forças de segurança, informou que ele é um instrutor de tiros certificado e reservista do Exército.