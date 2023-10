Pequim enfrenta o final de outubro mais quente já registrado

A temperatura é 1,6°C mais alta do que a média do outono em Pequim, afirmou Zhao Wei, um meteorologista citado no comunicado.

A província vizinha de Hebei e a metrópole de Tianjin, no norte, bem como as províncias de Henan, região central, e Shandong, no leste, registraram temperaturas "iguais ou superiores a 30°C", de acordo com os serviços meteorológicos.

O verão deste ano foi escaldante na capital, com temperaturas que ultrapassaram os 40°C em junho e julho.

