O Exército de Israel anunciou nesta quinta-feira (26) que executou uma "operação seletiva" com tanques e infantaria durante a noite na Faixa de Gaza, uma preparação para a incursão terrestre no território palestino controlado pelo Hamas.

BRUXELAS:

Líderes da UE discutem 'pausas' humanitárias na Faixa de Gaza

Os governantes dos países da União Europeia (UE) participam nesta quinta-feira e na sexta-feira de um encontro de cúpula, no qual debaterão um apelo para a implementação de corredores humanitários e de "pausas" no conflito entre Israel e o grupo Hamas, em Gaza.

PARIS:

Vítimas estrangeiras desde o ataque do Hamas a Israel

Vários estrangeiros foram assassinados, levados como reféns, ou estão desaparecidos, desde o ataque lançado em 7 de outubro pelo movimento islamista palestino Hamas contra Israel.

=== EUA MASSACRE ===

LEWISTON:

Polícia americana procura atirador que matou 22 pessoas no Maine

As autoridades prosseguem nesta quinta-feira (25) com as buscas por um reservista do Exército que abriu fogo em um boliche e em um bar-restaurante no estado do Maine, nordeste dos Estados Unidos, ataques que deixaram 22 mortos e mais de 50 feridas.

=== MÉXICO FURACÃO ===

MÉXICO:

Furacão Otis deixa ao menos 27 mortos em Acapulco

Pelo menos 27 pessoas morreram no porto de Acapulco após a passagem do Otis, que atingiu o Pacífico mexicano como furacão de categoria 5, a mais elevada na escala Saffir-Simpson, informou o governo mexicano.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CARACAS:

Venezuela convoca referendo consultivo por disputado Essequibo

A Venezuela convocou um referendo consultivo sobre o disputado território do Essequibo, que propõe a criação de um estado (província) naquela região e a nacionalização de seus habitantes. A Guiana, por sua vez, considera o plano "ilegal" e apela à "resistência".

BELO HORIZONTE:

'Calixcoca': Brasil está em busca da primeira vacina 'anticocaína'

Uma vacina que iniba os efeitos da cocaína e do 'crack' e ajude os consumidores a abandonar o círculo vicioso da droga: isso é o que busca uma equipe de cientistas brasileiros com a "Calixcoca", uma promissora alternativa

-- EUROPA

KIEV:

Cansados de protestar, opositores russos de Putin pegam em armas na Ucrânia

Em um barranco arenoso perto de Kiev, a capital ucraniana, soldados camuflados aprendem os rudimentos da guerra. Eles são russos e vieram lutar contra os seus compatriotas.

SVEA:

Arquipélago do Ártico deixa seu passado de mineração para trás

Resta quase nada da mina Svea no Ártico e da centena de edifícios e construções circundantes. Os velhos trilhos estão cobertos de ervas daninhas e não levam a lugar algum.

-- ÁSIA

JIUQUAN:

China lança missão Shenzhou-17 rumo à estação espacial Tiangong

A China lançou nesta quinta-feira (26) a missão Shenzhou-17 com três jovens astronautas rumo à estação espacial Tiangong, em uma nova etapa de seu programa, que pretende enviar pessoas à Lua até 2030.

=== ECONOMIA ===

NOVA YORK:

Sindicato automotivo dos EUA anuncia acordo preliminar com a Ford

O sindicato dos trabalhadores do setor automotivo dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (25), um acordo preliminar com a Ford, após uma greve de 41 dias nas "Três Grandes" fabricantes de veículos do país.

SEUL:

Coreia do Sul, Japão e EUA condenam fornecimento de armas norte-coreano à Rússia

Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos "condenam energicamente" o fornecimento de armas da Coreia do Norte a Moscou, afirmaram os aliados em uma declaração conjunta nesta quinta-feira (26), observando que Pyongyang fez "várias" entregas desse tipo.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

BELO HORIZONTE:

ATENAS:

Atenas inaugura Museu Maria Callas no centenário de seu nascimento

Após 25 anos de preparação, a cidade de Atenas inaugura nesta quinta-feira (26) o Museu que homenageia Maria Callas, o primeiro do mundo dedicado à lendária soprano.

FORCHTENSTEIN:

Vlad, o Empalador: o verdadeiro Drácula transformado em vampiro pela ficção

Vestindo uma capa preta, Niklas Schütz, de 10 anos, corre pelos corredores de um castelo fortificado no topo de uma montanha na Áustria. Ele participa de uma visita noturna guiada sobre Vlad Tepes, o "verdadeiro" Drácula.

=== ESPORTE ===

SANTIAGO:

-- Jogos Pan-Americanos

-- FUTEBOL:

