'O Lírio Branco', 40º álbum da saga Asterix, é lançado na França e no exterior

O 40º álbum das aventuras do irredutível gaulês Astérix, "L'Iris blanc" ("O Lírio Branco", em tradução literal), foi lançado nesta quinta-feira (26), com "mais de cinco milhões de exemplares" disponibilizados em pelo menos 20 línguas.

Seu sucesso, tanto na França como no exterior, é bastante previsível, e as editora Albert René aumentou a tiragem com a chegada de um roteirista de sucesso, Fabcaro, de 50 anos.

O álbum chega às livrarias dois meses antes do Natal, como acontece a cada dois anos.