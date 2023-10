Messi é indicado ao prêmio de melhor estreante na MLS

Lionel Messi é um dos três finalistas do prêmio de de melhor estreante do ano da Major League Soccer (MLS), anunciado nesta quinta-feira (26) pela liga em que o craque argentino disputou apenas seis jogos na sua primeira temporada.

O atacante de 36 anos, que conquistou a Copa do Mundo com a Argentina no Catar-2022, impulsionou o Miami ao título da Leagues Cup em agosto, torneio que reúne times da MLS e da liga mexicana.

Na MLS, Messi disputou sua primeira partida no dia 26 de agosto. Ele começou como reserva e entrou no segundo tempo marcando um gol na vitória por 2 a 0 sobre o New York Red Bulls com que o time da Flórida encerrou uma sequência de 11 jogos sem vencer.