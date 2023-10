Lucro líquido da Vale cai 36% no 3º trimestre

A mineradora brasileira Vale registrou, nesta quinta-feira (26), lucro líquido atribuído ao acionista de 2,84 bilhões de dólares (R$ 13,8 bilhões) no terceiro trimestre deste ano, um valor 36,3% inferior ao do mesmo período do ano passado.

Entre julho e setembro de 2022, a companhia havia registrado lucro líquido de 4,45 bilhões de dólares (R$ 23,29 bilhões), de acordo com o relatório de resultados divulgado em ambas as moedas.

O lucro aumentou em relação ao segundo trimestre, quando totalizou 892 milhões de dólares (R$ 4,57 bilhões).