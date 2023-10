Libaneses lutam contra incêndio após ataques israelenses

Segundo ele, a Força Interina das Nações Unidas para o Líbano (UNIFIL, na sigla em inglês), o Exército libanês e a Defesa Civil, junto com voluntários, tentam controlar as chamas, várias horas depois da deflagração de um incêndio em uma zona florestal entre esse povoado e a localidade vizinha de Naqoura.

O Exército israelense disse ter "neutralizado cinco células terroristas do Hezbollah que tentavam disparar" contra Israel nas últimas 24 horas. Anunciou ataques na noite de quarta-feira contra alvos no sul do Líbano, em represália ao lançamento de um míssil terra-ar.

Desde o ataque do movimento palestino Hamas contra Israel, em 7 de outubro, o grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, e seus aliados enfrentam diariamente as forças israelenses na fronteira sul do Líbano.

Esta violência deixou 57 mortos do lado libanês, e quatro, do lado israelense.

O ataque do Hamas no sul de Israel custou a vida a mais de 1.400 pessoas, e a retaliação do Exército israelense na Faixa de Gaza deixou mais de 7.000 mortos, de acordo com o Hamas.