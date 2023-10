Justiça britânica impede oligarca russo sob sanção de pagar motorista

A Justiça britânica negou nesta quinta-feira (26) ao magnata russo Mikhail Fridman, incluído em uma lista de sanções pela guerra na Ucrânia, uma permissão para ter acesso a seus fundos para manter sua mansão em Londres, ou mesmo pagar um motorista.

O empresário russo-israelense, de 59 anos, cujos ativos no Reino Unido foram congelados, pediu ao Supremo Tribunal de Londres que pudesse fazer pagamentos mensais de 30.000 libras (36.400 dólares) para os custos de manutenção da Athlone House, uma propriedade sua no norte da capital, cujos jardins são inspirados no Palácio de Versalhes.

O magnata também queria pagar vários funcionários, incluindo um motorista, afirmando que não poderia utilizar o transporte público, devido a riscos para sua segurança.