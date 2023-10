Israel mostra armas do Hamas que diz procederem de Coreia do Norte e Irã

O exército israelense mostrou a jornalistas, nesta quinta-feira (26), armas usadas pelos comandos do Hamas no ataque de 7 de outubro e assegurou que parte deste arsenal é procedente de Coreia do Norte e Irã.

O armamento, exposto em um local que não pôde ser revelado, foi recuperado nos locais da ofensiva mortal, lançada pelo movimento islamista palestino perto de Gaza, e inclui minas, lança-foguetes, obuses e drones artesanais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Penso que de 5% a 10% destas armas foram fabricadas no Irã", disse um oficial israelense.