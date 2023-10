Hamas divulga lista de quase 7.000 mortos em bombardeios israelenses contra Gaza

O movimento islamista palestino Hamas publicou, nesta quinta-feira (26), os nomes de mais de 6.700 pessoas que constam de seu balanço de mortos nos bombardeios lançados por Israel contra Gaza, em represália ao violento ataque executado por milicianos islamistas em 7 de outubro.

A lista, com 6.747 nomes, é publicada no dia seguinte às declarações do presidente americano, Joe Biden, que pôs em dúvida a confiabilidade deste balanço. O Hamas, que governa a Faixa de Gaza, informou que ainda esperava confirmar a identidade de outros 281 mortos.