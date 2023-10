Hamas afirma que bombardeios israelenses mataram cerca de 50 reféns

Na madrugada desta quinta-feira, "o Exército realizou uma operação seletiva com tanques no norte da Faixa de Gaza, indicou um comunicado militar.

O Hamas anunciou, nesta quinta-feira (26), que cerca de 50 de seus reféns morreram em Gaza por causa dos bombardeios de Israel, que realizou uma incursão de tanques no enclave palestinos com vistas a invadi-lo.

A provável ofensiva terrestre israelense preocupa seriamente a comunidade internacional, que teme um aumento dramático do número de vítimas civis na Faixa de Gaza. Israel somou à sua campanha de bombardeios um "bloqueio total" desse enclave, de 362km² e mais de 2,3 milhões de habitantes privados do fornecimento de água, comida e eletricidade.

Segundo o Exército israelense, 224 reféns foram sequestrados durante o ataque do Hamas, que libertou quatro mulheres até o momento. O braço armado do Hamas, as brigadas Ezzeldin al-Qassam, afirmaram que cerca de 50 reféns morreram nos ataques israelenses.

"Estamos preparando uma incursão terrestre", havia confirmado ontem o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que prometeu "aniquilar" o Hamas, que governa Gaza, em represália pelo ataque realizado em 7 de outubro pelo braço armado do movimento islamita no sul de Israel.

Ainda hoje, uma adolescente foi retirada dos escombros de um edifício em Khan Yunis, cidade do sul da Faixa de Gaza, após 35 horas enterrada. "Nenhum lugar é seguro em Gaza", afirmou Lynn Hastings, coordenadora de assuntos humanitários da ONU para os territórios palestinos.

Menos de 70 caminhões com ajuda entraram no enclave desde o início da guerra. Israel impediu a entrada de combustível temendo que o Hamas o use em foguetes e explosivos, mas os órgãos de socorro advertem que mais pessoas morrerão sem combustível, porque não poderão usar equipamentos médicos, plantas de dessanilização de água e ambulâncias. A ONU diz que 12 dos 35 hospitais do enclave fecharam por danos ou falta de combustível para seus geradores.

A guerra também despertou temores de uma conflagração regional. O movimento Hezbollah, baseado no Líbano, lançou ontem um míssil contra um drone israelense.

Hamas, Hezbollah e o governo da Síria são apoiados pelo Irã, que rejeita a existência do Estado de Israel.

O rei jordaniano, Abdullah II, alertou que a violência poderia "conduzir a uma explosão" regional. A violência também cresceu na Cisjordânia ocupada, onde mais de 100 palestinos morreram desde 7 de outubro, segundo autoridades sanitárias palestinas.

O Banco Central Europeu mantém-se atento ao risco econômico que o conflito no Oriente Médio pode gerar, disparando os preços da energia, declarou sua presidente, Christine Lagarde, nesta quinta-feira.

