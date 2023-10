Furacão deixa Acapulco isolada em sua passagem pelo México

O balneário de Acapulco ficou isolado do restante do México nesta quarta-feira, após a passagem do furacão Otis, que causou destruição em hotéis, centros comerciais e vias públicas.

"Não há voos. Não há ônibus entre a Cidade do México e Acapulco", relatou um fotógrafo da AFP horas depois que o furacão tocou a terra com ventos de até 315 km/h, segundo o governo mexicano. "Não há sinal de internet nem energia elétrica em Acapulco", acrescentou o jornalista, que saiu da cidade para transmitir suas fotos.

O furacão impactou principalmente os visitantes do balneário, localizado na costa mexicana do Pacífico, com uma ocupação hoteleira de 50%. "Havia uma convenção sobre mineração. Ficaram bloqueados", informou o correspondente da AFP.