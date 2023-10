Felipe Wu é bronze no tiro esportivo nos Jogos Pan-Americanos de Santiago

O brasileiro Felipe Wu conquistou a medalha de bronze na final da pistola de ar 10m desta quinta-feira (26), nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023. O ouro ficou com o canadense Tugrul Ozer e a prata com o americano James Hall.

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos do Rio-2016 e ouro no Pan de Toronto-2015, Felipe Wu se mostrou satisfeito com seu desempenho. "A final foi difícil no começo, o tiro não estava entrando, fiquei meio nervoso, mas consegui me concentrar e sair com essa medalha, o que é muito bacana", analisou Wu em entrevista divulgada no site do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

O outro brasileiro que participou da prova, Philipe Chateaubrian, terminou em quarto.