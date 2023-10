Fãs de Taylor Swift iniciam campanha argentina contra candidato Milei

"Nos vemos na necessidade de falar sobre as próximas eleições argentinas e o futuro do país. Como disse Taylor: temos a necessidade de estar do lado correto da história. #SwiftiesAgainstLLA", disse o grupo em sua conta "Swifties Contra LLA" na rede X (antigo Twitter).

Swift fará nos dias 9, 10 e 11 de novembro três shows no estádio Monumental de Buenos Aires, com capacidade para mais de 80.000 pessoas.

As entradas, que se esgotaram em apenas algumas horas, foram vendidas há cinco meses.

O deputado Javier Milei disputará o segundo turno presidencial em 19 de novembro com o candidato governista e atual ministro da Economia, Sergio Massa.

Milei "é o representante da direita antidemocrática que vem tirar todos os nossos direitos adquiridos", expressou o grupo de seguidores de Swift, conhecida por suas críticas às posições do ex-presidente americano Donald Trump.

Um comunicado das swifties rejeita as posições de Milei sobre questões como o aborto e a diversidade sexual e o critica por colocar em dúvida o alcance das violações aos direitos humanos cometidas durante a última ditadura no país (1976-1983).

"Ante o perigo que o candidato Javier Milei representa, principalmente para as mulheres e diversidades, em 19 de novembro NÃO vamos votar nele", diz a nota, que se encerra com a expressão "Cheers to the resistance!" ("Viva a resistência!").