Familiares pedem que Cruz Vermelha tenha acesso a reféns do Hamas

Familiares de reféns israelenses em poder do movimento islamita palestino Hamas pediram nesta quinta-feira (26) em Madri que se permita à Cruz Vermelha ter acesso a eles para verificar seu estado de saúde e medicá-los.

"Sabemos que a Cruz Vermelha está em Gaza. Portanto, queremos pedir à Cruz Vermelha que vá ver o que acontece com nossas famílias", disse Merav Mor Raviv, uma mulher cujo tio, a mulher dele, assim como a filha e o neto do casal, estão em Gaza como reféns do Hamas.

Merav Mor Raviv e outros quatro parentes de pessoas sequestradas no ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro, conversaram com jornalistas no centro da comunidade judaica de Madri.