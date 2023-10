EUA anuncia nova ajuda militar à Ucrânia

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quinta-feira (26), um novo pacote de ajuda militar em apoio à contraofensiva liderada pelas forças ucranianas contra o Exército russo.

Essa assistência adicional, de cerca de 150 milhões de dólares (750 milhões de reais), abrange, principalmente, meios de defesa aérea, munições de artilharia e armas antitanques, segundo um comunicado do Departamento de Estado.

"As forças ucranianas estão lutando bravamente para reconquistar os territórios capturados pelas forças russas, e esse apoio adicional as ajudará a seguir progredindo", assegurou o secretário de Estado, Antony Blinken, citado no comunicado à imprensa.