Equador anuncia cortes de energia devido à seca

O Equador irá racionar energia elétrica por até quatro horas diárias para enfrentar o déficit causado pelo nível baixo dos afluentes que alimentam as hidrelétricas, anunciou, nesta quinta-feira (26), o ministro de Minas e Energia, Fernando Santos.

"Para garantir que não haja um colapso elétrico, nós nos vemos na necessidade de fazer cortes pontuais e temporais no fornecimento de energia elétrica", informou Santos em entrevista coletiva.

A suspensão do serviço terá início nesta sexta-feira e irá ocorrer entre as 7h e as 18h locais. Nas regiões Serra e Amazônia, os cortes serão de quatro horas, e na Costa, de três. A medida pode se estender até dezembro, enquanto o país compra energia.