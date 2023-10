Dezoito mortos em tiroteio em massa no Maine, EUA

No total, 18 pessoas morreram, e 13 ficaram feridas, segundo o balanço oficial, revisado para baixo, do ataque a tiros ocorrido na noite anterior na cidade de Lewiston, no Maine (nordeste), informaram as autoridades estaduais em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (26).

"Estou profundamente triste em anunciar que 18 pessoas morreram, e 13 ficaram feridas, no ataque a tiros da noite passada", disse a governadora do estado, Janet Mills. O autor do ataque continua foragido.