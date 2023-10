Dez membros do PKK morrem em ataques aéreos no Iraque atribuídos à Turquia

Dez membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) morreram em ataques noturnos lançados "por aviões e drones turcos" em vários locais do Curdistão iraquiano, anunciaram as autoridades desta região do norte do Iraque nesta quinta-feira (26).

Na noite de quarta para quinta-feira, "nove combatentes do PKK morreram em uma série de ataques aéreos realizados por aviões de guerra e por drones turcos" na província de Erbil, informaram os serviços de antiterroristas do Curdistão do Iraque em um comunicado.

Um décimo membro do PKK morreu em um "bombardeio em vários locais" da organização na província de Dohuk, segundo a mesma fonte, que também menciona três feridos.

Em um comunicado, o Ministério da Defesa turco afirmou que executou ataques aéreos contra "alvos terroristas" no norte do Iraque na quarta-feira.

"Dezenove alvos, incluindo grutas, abrigos e depósitos usados por terroristas e que, acreditamos, abrigavam terroristas, foram destruídos com sucesso, e muitos terroristas foram neutralizados", acrescenta a nota.

O Exército turco raramente comenta seus ataques no Iraque, mas efetua, com frequência, operações militares terrestres e aéreas contra o PKK e suas posições no norte do Iraque, no Curdistão autônomo, ou na região montanhosa de Sinjar.