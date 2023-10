Coreia do Sul, Japão e EUA condenam fornecimento de armas norte-coreano à Rússia

Os líderes de ambos os países, Kim Jong Un e Vladimir Putin, participaram em uma cúpula de alto nível no extremo leste da Rússia em setembro, alimentando os receios ocidentais de que Pyongyang forneceria a Moscou armas para a sua guerra na Ucrânia.

A Rússia e a Coreia do Norte, aliados históricos, têm uma série de sanções globais: Moscou, pela invasão da Ucrânia; Pyongyang, pelos testes de armas nucleares.

Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos "condenam energicamente" o fornecimento de armas da Coreia do Norte a Moscou, afirmaram os aliados em uma declaração conjunta nesta quinta-feira (26), observando que Pyongyang fez "várias" entregas desse tipo.

Washington e os seus principais aliados de segurança do leste asiático, Seul e Tóquio, afirmaram que "condenam energicamente o fornecimento de equipamento militar e munições pela República Popular Democrática da Coreia (RPDC) à Federação Russa para uso contra o governo e o povo da Ucrânia".

"Essas entregas de armas, muitas das quais confirmamos agora terem sido concluídas, aumentarão significativamente o custo humano da guerra de agressão da Rússia".

Durante a sua visita à Rússia em setembro, Kim declarou que as relações bilaterais com Moscou eram a "prioridade número um" do seu país.

Washington e especialistas dizem que Pyongyang busca assistência militar em troca, como tecnologia de satélite e modernização do seu equipamento militar da era soviética.

A Coreia do Norte, que possui armas nucleares, falhou duas vezes este ano na sua tentativa de colocar em órbita um satélite espião militar.

A declaração conjunta desta quinta-feira também afirma que Pyongyang estava "procurando assistência militar para melhorar as suas próprias capacidades militares" em troca do "seu apoio à Rússia".