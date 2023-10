Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

"Os contratempos no desenvolvimento do EXKIVITY® e ALOFISEL®, que afetaram nosso lucro informado no 2º trimestre de FY2023, destacam o risco inerente à pesquisa e desenvolvimento no setor farmacêutico, mas não impedem nossa estratégia de retorno ao crescimento a curto prazo, e nossa confiança na força a longo prazo do negócio permanece firme."

O diretor executivo da Takeda, Christophe Weber, comentou:"Continuamos perseguindo nossa visão de descobrir e oferecer tratamentos que transformam a vida, fazendo mais progressos na primeira metade do ano fiscal para atender às necessidades médicas não atendidas e oferecer novas opções de tratamento para melhorar os resultados e a qualidade de vida dos pacientes. Nosso pipeline é robusto e prevemos uma série de marcos importantes na segunda metade do ano fiscal, incluindo potencialmente até três aprovações de novos produtos nos EUA, para TAK-755, fruquintinib e TAK-721.

A Takeda (TOKYO:4502/NYSE:TAK) anunciou hoje os resultados financeiros do primeiro semestre do ano fiscal de 2023 (seis meses encerrados em 30 de setembro de 2023), atualizando as previsões reportadas e básicas e reconfirmando as orientações de gestão para mudanças básicas na CER.

O diretor financeiro da Takeda, Costa Saroukos, comentou:"Estamos elevando nossas previsões de receita anual e EPS central para refletir as atualizações nas taxas de câmbio e nas assunções das taxas de impostos, enquanto revisamos nossas previsões de lucro operacional informado e EPS para refletir grandes itens não centrais lançados no segundo trimestre. Esses itens não refletem o momentum subjacente do negócio, e continuamos no caminho de nossa Orientação de Gestão, que é em uma base central na CER.

"Continuamos vendo um forte desempenho de nossos produtos de crescimento e lançamento, que cresceram +13% na CER no primeiro semestre do ano fiscal e representam 42% da receita total. Embora a nossa receita principal e o desempenho dos lucros no primeiro semestre tenham continuado a refletir os obstáculos temporários que enfrentamos neste ano fiscal, em grande parte devido à concorrência de genéricos, acreditamos que os nossos Produtos de Crescimento e Lançamento irão impulsionar um regresso ao crescimento das receitas e dos lucros no curto prazo."

-0- *T DESTAQUES FINANCEIROS Resultados do primeiro semestre do ano fiscal de 2023 encerrado em 30 de setembro de 2023 (Bilhões de ienes, exceto porcentagens e quantidade por ação) REPORTADO BÁSICO(c) (Não IFRS)(a) AF2023 H1vs. ANO ANTERIOR (Variação real em %) FY2023 H1vs. ANO ANTERIOR (Variação real em %) vs. ANO ANTERIOR (Variação CER em % (d)) Receita 2.101,7 +6,4% 2.101,7 +6,4% +1,4% Lucro operacional 119,2 -53,2% 588,8 -5,8% -9,5% Margem 5,7%-7,2pp28,0%-3,6pp Lucro líquido 41,4 -75,2% 407,7 -8,7% -13,8% EPS (yen) 27 -75,4% 261 -9,4% -14,4% Fluxo de caixa operacional 291,3 -4,6% Fluxo de caixa livre (Não IFRS)(a)(b)(a)(b) -71,1 N/A (a) Mais informações sobre algumas das medidas não IFRS da Takeda estão publicadas no site de relações com investidores da Takeda em https://www.takeda.com/investors/financial-results/quarterly-results/.(b) Definimos fluxo de caixa livre como fluxos de caixa de atividades operacionais, subtraindo a aquisição de propriedades, instalações e equipamentos ("PP&E"), ativos intangíveis e investimentos, como também removendo qualquer outro dinheiro que não esteja disponível para uso imediato ou geral da Takeda, e adicionando receitas de vendas de PP&E, bem como de vendas de investimentos e negócios, líquido de caixa e equivalentes de caixa alienados. (c) Os resultados principais ajustam nossos resultados relatados calculados e apresentados de acordo com o IFRS para excluir o efeito de itens não relacionados às operações principais da Takeda, como, na medida aplicável a cada item de linha, itens não recorrentes, efeitos contábeis de compra e custos relacionados à transação, como também a amortização e redução ao valor recuperável de ativos intangíveis e outras receitas e despesas operacionais. (d) A variação da RCE (taxa de câmbio constante) elimina o efeito das taxas de câmbio estrangeiras das comparações ano a ano, convertendo os resultados Reportados ou Principais do período atual usando as taxas de câmbio correspondentes no mesmo período do ano fiscal anterior. *T

PERSPECTIVAS PARA O ANO FISCAL DE 2023Atualização das previsões principais e divulgadas para o ano fiscal de 2023 e reconfirmação da Orientação de Gestão

-0- *T Com base nos resultados do primeiro semestre da Takeda e refletindo as taxas de câmbio esperadas durante o segundo semestre do ano fiscal de 2023, as previsões relatadas e principais da Takeda foram revisadas em relação à previsão original. (Bilhões de ienes, exceto valores por ação) PREVISÃO ORIGINAL DO ANO FISCAL DE 2023 (Maio de 2023) PREVISÃO REVISADA DO ANO FISCAL DE 2023 (Outubro de 2023) GESTÃO DE ORIENTAÇÃO DO ANO FISCAL DE 2023 Crescimento básico em RCE (Não IFRS) (Inalterado desde maio de 2023) Receita 3.840,0 3.980,0 Receita básica 3.840,0 3.980,0 Declínio de um dígito baixo Lucro operacional reportado 349,0 225,0 Lucro operacional básico 1.015,0 1.015,0 Declínio de 10% em baixa Lucro líquido reportado 142,0 93,0 EPS reportado (ienes) 91 59 EPS básico (ienes) 434 447 Declínio de 20% em baixa Fluxo de caixa livre* 400,0-500,0 400,0-500,0 Dividendo anual por ação (ienes) 188 188 *T

*A previsão de fluxo de caixa livre reflete as despesas relacionadas à aquisição do TAK-279 da Nimbus (JPY134,1 bilhões) e o licenciamento do fruquintinib da HUTCHMED (JPY55,1 bilhões).