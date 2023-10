Comunicado do Business Wire :Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Power Americas, Inc. entregou a primeira remessa de equipamentos importantes para sua planta integrada de produção de hidrogênio HydaptiveTM, que faz parte do Advanced Clean Energy Storage Hub (ACES Delta Hub) em Delta, Utah. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231026362090/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Electrolyzers arrive at the ACES Delta project in Delta, Utah. (Photo: Business Wire)

A HydaptiveTM irá usar energia renovável através de eletrólise para produzir hidrogênio ecológico, dividindo a água em hidrogênio e oxigênio mediante eletrólise. Esta entrega define mais um marco no desenvolvimento do projeto e mais uma etapa no avanço do uso a longo prazo do hidrogênio ecológico para reduzir emissões de carbono nos EUA. A entrega de equipamentos da Mitsubishi Power está sendo coordenada com a programação de construção no local para otimizar o cronograma geral do projeto. Uma vez concluído, o sistema do ACES Delta Hub quase irá duplicar os níveis de produção anual de hidrogênio limpo a nível mundial. O ACES Delta Hub, um projeto conjunto liderado pela Mitsubishi Power Americas e pela New Energies Company da Chevron USA Inc. (anteriormente Magnum Development), é uma instalação de hidrogênio limpo de classe mundial e em grande escala, projetada para produzir, armazenar e fornecer hidrogênio ecológico ao oeste dos EUA. O centro será inicialmente capaz de converter 220 MW de energia renovável em quase 100 toneladas por dia de hidrogénio ecológico, que será então armazenado em duas enormes cavernas de sal, tendo uma capacidade de armazenamento de mais de 300 GWh de energia limpa despachável. Estas cavernas de sal estão localizadas dentro da única grande formação geológica de cúpula de sal no oeste dos EUA. Um gasoduto do ACES Delta Hub irá fornecer hidrogênio ao projeto de usina elétrica "IPP Renewed" da Intermountain Power Agency, nas proximidades, para obter armazenamento de energia renovável sazonal e despachável, utilizando duas turbinas a gás Mitsubishi Power série J de classe avançada. As turbinas irão usar até 30% de hidrogênio misturado com gás natural no início de operação, visando fazer a transição para 100% de hidrogênio até 2045 ou antes, resultando assim em uma geração de energia em escala de serviço público livre de carbono. Juntas, as turbinas de alto desempenho têm capacidade de gerar 840 MW de eletricidade. "As tecnologias integradas HydaptiveTM irá capacitar nossos clientes a produzir hidrogênio econômico em escala e facilitar a transição a um futuro energético mais limpo e sustentável. A entrega deste equipamento representa apenas um dos muitos marcos significativos à medida que nos aproximamos da conclusão do ACES Delta Hub", disse Kent Rockaway, Vice-Presidente de Produção de Hidrogênio da Mitsubishi Power Americas. Comunicados à imprensa adicionais:

-- Mitsubishi Power dá as boas-vindas à Chevron como parceira no projeto avançado de armazenamento de energia limpa -- Mitsubishi Power marca validação, instalação e operação bem-sucedidas de eletrolisadores em grande escala -- Mitsubishi Power assina contrato de compra com a HydrogenPro para sistema eletrolisador em grande escala

-- US DOE conclui empréstimo de US$ 504,4 milhões para projeto avançado de armazenamento de energia limpa a fim de produzir e armazenar hidrogênio Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc. A Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power), com sede em Lake Mary, Flórida, emprega mais de 2.700 especialistas e profissionais em geração de energia, armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários estão concentrados em capacitar os clientes para combater as mudanças climáticas de modo econômico e confiável, ao mesmo tempo em que promovem a prosperidade humana em toda a América do Norte, Central e do Sul. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem turbinas a gás, vapor e aeroderivadas; mecanismos de transmissão e ilhas de energia; sistemas geotérmicos; desenvolvimento de projetos solares fotovoltaicos; controles ambientais; e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio ecológico, sistemas de armazenamento de energia de baterias e serviços. A Mitsubishi Power também oferece soluções inteligentes que utilizam inteligência artificial para permitir a operação autônoma de usinas de energia. A Mitsubishi Power é uma marca de soluções energéticas da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é um dos principais fabricantes mundiais de máquinas pesadas, com negócios de engenharia e fabricação que abrangem energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para mais informação, acesse o site da Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.