Comunicado do Business Wire :Epsilon Advanced Materials

A Epsilon Advanced Materials (EAM), empresa líder de materiais para baterias da Índia, anunciou hoje, junto com o governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, no Brunswick County Community College, planos para construir uma fábrica de ânodos de grafite de US$ 650 milhões no condado de Brunswick, na Carolina do Norte. A instalação é o primeiro e maior investimento indiano no setor de baterias para veículos elétricos (EV) dos EUA.

