Comunicado do Business Wire :AMC Entertainment Holdings, Inc.

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ realça a jornada da RENAISSANCE WORLD TOUR - uma turnê mundial com recorde de venda que contou com 56 shows em 39 cidades e 12 países -do seu início, no show de abertura em Estocolmo, Suécia, até a grande final na Cidade do Kansas, Missouri, Estados Unidos. O filme retrata a intenção e o trabalho árduo da Beyoncé, seu envolvimento em cada aspecto da produção, sua mente criativa e o propósito de criar seu legado e dominar seu ofício.

A experiência será exibida às quintas-feiras, sextas-feiras, sábados e domingos, com vários horários programados durante o dia. Os ingressos para sessões padrão nos Estados Unidos custarão a partir de US$ 22 mais impostos, com preço comparável em cinemas internacionais. RENAISSANCE também estará disponível no IMAX, Dolby Cinema e outros cinemas premium de marca com tela grande.

A AMC Theatres Distribution é o braço de distribuição da AMC Entertainment, que é a maior empresa de exibição cinematográfica dos Estados Unidos, da Europa e do mundo. O filme RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ será distribuído mundialmente pela AMC Theatres Distribution e seus parceiros de subdistribuição - Variance Films nos EUA, Cineplex no Canadá, Cinepolis no México e na América Central, e Trafalgar Releasing fora da América do Norte. Cinemas que desejam exibir o filme devem acessar BeyonceFilm.com.

Sobre a Parkwood Entertainment

A Parkwood Entertainment é uma empresa cinematográfica e de produção, gravadora e firma de gestão fundada pela artista e empreendedora Beyoncé em 2010. Com escritórios em Los Angeles e Nova York, a empresa conta com departamentos de música, filme, vídeo, shows ao vivo e produção de shows, gestão, desenvolvimento de negócios, marketing, digital, criativo, filantropia e publicidade. Sob seu nome original, Parkwood Pictures, a empresa lançou o filme Cadillac Records (2008), no qual Beyoncé estreou e coproduziu. A empresa também lançou os filmes Obsessiva (2009), com Beyoncé na atuação e produção executiva; o vencedor do Peabody Award for Entertainment, Lemonade (2017); Homecoming: A Film By Beyoncé (2019), nomeado ao Emmy® e que documenta o show da Beyoncé no Coachella Valley Music & Arts Festival, que fez história em 2018; e o vencedor do Emmy® Black Is King: Um Filme de Beyoncé (2020). A Parkwood Entertainment produziu The Mrs. Carter Show World Tour (2013-2014), The Formation World Tour (2016) e os shows mencionados acima do "Homecoming" no Coachella (2018) e coproduziu a ON THE RUN Tour (2014) e ON THE RUN II (2018), e a RENAISSANCE WORLD TOUR (2023).