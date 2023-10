Comunicado do Business Wire :1337

A 1337, uma plataforma de IA generativa comprometida em conectar comunidades de nicho por meio de interesses hiperpersonalizados, saiu da invisibilidade hoje com o anúncio de uma rodada empreendedora (pré-semente) de US$ 4 milhões. Os investidores incluem a Credo Ventures, o GFR Fund, a Treble Capital, a Roosh Ventures e indivíduos, incluindo o CEO da Hugging Face, Clément Delangue, e a investidora de impacto Natalia Vodianova.

Com a pronúncia de "Leet" (uma homenagem aos primeiros jogos e à cultura hacker), a empresa também apresentou um ecossistema de microinfluenciadores orientados por IA, conhecidos como "Entidades". Cada entidade possui um conjunto exclusivo de habilidades e interesses e tem como objetivo se conectar, educar e inspirar comunidades de nicho on-line. Hoje, a 1337 está estreando 50 novas entidades em beta, e uma comunidade global de criadores para a cocriação de futuras entidades.

A 1337 planeja utilizar o novo financiamento para desenvolver uma plataforma escalável que facilitará a expansão de seu ecossistema de entidades para milhares de comunidades de nicho no futuro próximo, ao mesmo tempo que ampliará a sua comunidade global de criadores.

O financiamento da 1337 acontece em um momento de profundo crescimento e animação para a Economia Humana Digital, que o Gartner prevê que evoluirá para um mercado de US$ 125 bilhões até 2035.

"As comunidades de nicho coletivamente representam um público massivo de pessoas on-line", disse a cofundadora e CEO da 1337, Jenny Dearing. "A 1337 está criando uma nova maneira para estes membros da comunidade que estão profundamente engajados colaborarem e interagirem uns com os outros, graças à adição de grandes modelos multimodais de linguagem. Vemos as entidades que estamos criando como orientadores para ajudar a facilitar uma conexão maior entre as pessoas e as comunidades e, posteriormente, diretamente entre as comunidades e as marcas."

A equipe de liderança executiva da 1337 inclui a Jenny Dearing, o Robin Raszka, o Jan Maly e os principais consultores estratégicos, incluindo Bailey Richardson, ex-chefe de comunidade do Instagram, que atualmente lidera as divisões de marketing e comunidade na Substack.

O fundador da 1337, Robin Raszka, fundou anteriormente a Alter, uma startup de IA de consumo que criou em 2017 com uma rodada inicial de US$ 3 milhões e que vendeu ao Google em 2022 por US$ 100 milhões. Antes da Alter, ele foi um designer de produto na startup de IA Summly, que foi adquirida pela Yahoo por US$ 30 milhões em 2013.