China lança missão Shenzhou-17 rumo à estação espacial Tiangong

A China lançou nesta quinta-feira (26) a missão Shenzhou-17 com três jovens astronautas rumo à estação espacial Tiangong, em uma nova etapa de seu programa, que pretende enviar pessoas à Lua até 2030.

O foguete Longa Marcha-2F, que transporta a nave Shenzhou-17, decolou com sucesso do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, na região noroeste da China, às 11H14 (00H14 de Brasília) com a tripulação de astronautas mais jovem desde a construção da Tiangong.

Centenas de pessoas com bandeiras da China e flores amarelas se despediram dos astronautas.