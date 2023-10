Chefe da ONU cria grupo consultivo sobre inteligência artificial

Preocupado com o avanço acelerado da inteligência artificial, o secretário-geral da ONU, António Guterres, anunciou, nesta quinta-feira (26), a composição do grupo consultivo multilateral que vai apresentar propostas para a governança destas novas tecnologias, destinadas a maximizar seus benefícios e diminuir os riscos.

O "potencial transformador da IA [inteligência artificial] para o bem é difícil até de imaginar", particularmente para as economias em desenvolvimento, que poderiam fazer uma elipse tecnológica e levar "os serviços diretamente para as pessoas [...] que mais precisam", disse Guterres.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas também existem riscos potenciais, especialmente no campo da desinformação, no estabelecimento de preconceitos e discriminação, além da vigilância, da invasão de privacidade e as fraudes, advertiu.