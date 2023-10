'Calixcoca': Brasil está em busca da primeira vacina 'anticocaína'

Uma vacina que iniba os efeitos da cocaína e do 'crack' e ajude os consumidores a abandonar o círculo vicioso da droga: isso é o que busca uma equipe de cientistas brasileiros com a "Calixcoca", uma promissora alternativa terapêutica em desenvolvimento.

Na semana passada, o projeto ganhou 500.000 euros (pouco mais de 2,6 milhões de reais) do Prêmio Inovação na Saúde, financiado pela farmacêutica Eurofarma, para fomentar soluções inovadores e de "alto impacto" na área da saúde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É uma vacina terapêutica, a função dela é ajudar o corpo do dependente químico a produzir anticorpos anticocaína. Esses anticorpos se ligam à droga e impedem que ela entre no cérebro", explica o psiquiatra Frederico Garcia, coordenador do projeto da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).