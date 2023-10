Betis confirma sua reação na Liga Europa com vitória no Chipre

O Betis confirmou sua recuperação na Liga Europa ao vencer por 1 a 0 em sua visita ao cipriota Aris Limassol, nesta quinta-feira (26), pela terceira rodada da segunda maior competição europeia de clubes.

No grupo C, o Betis é agora o líder isolado com 6 pontos, dois à frente do Sparta Praga e Glasgow Rangers, que também empataram sem gols nesta quinta. O Aris Limassol fecha a classificação com 3 pontos.

A Liga Europa começou mal para a equipe andaluza, que foi derrotada por 2 a 0 pelo Rangers na primeira rodada. Na segunda, o Betis reagiu e venceu o Sparta Praga por 2 a 1, em Sevilha, e a vitória desta quinta-feira já coloca o time comandado pelo chileno Manuel Pellegrini no caminho certo rumo à próxima fase da competição.