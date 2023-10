Arquipélago do Ártico deixa seu passado de mineração para trás

Localizado na região que se aquece com mais rapidez no planeta, este arquipélago norueguês, onde vivem 3.000 pessoas, apagou todos os vestígios de seu passado de mineração.

Segundo um estudo publicado no ano passado na Nature, na região do mar de Barents - onde fica Svalbard -, o aquecimento é até sete vezes maior do que no restante do planeta.

Um grande deslizamento de terra criou uma fenda profunda em uma colina em Svea. "É o resultado das fortes chuvas que ocorreram no verão passado, quando caíram entre 50 mm e 60 mm em apenas 24 horas", explica o geólogo Fredrik Juell Theisen.

O arquipélago quer acabar com as energias fósseis. Outras seis minas localizadas nas alturas de Longyearbyen foram fechadas, e uma sétima será em 2025. Além disso, a cidade desligou permanentemente sua central a carvão este mês em benefício de uma instalação a diesel menos poluente, antes de mudar para energias renováveis.