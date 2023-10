Argentina segue liderando ranking da Fifa, à frente da França e do Brasil

A Argentina, que se sagrou tricampeã mundial na Copa do Catar-2022, continua no topo do ranking da Fifa, à frente da França e do Brasil, anunciou nesta quinta-feira (26) a entidade máxima do futebol mundial, após a última janela de jogos internacionais.

A "Albiceleste" tem 1.861,29 pontos, contra 1.853,11 dos "Bleus". O Brasil, terceiro colocado e que empatou com a Venezuela (1-1) e perdeu para o Uruguai (2-0) em seus últimos jogos das Eliminatórias para a Copa de 2026, é seguido de perto pela Inglaterra (4ª).

Bélgica e Portugal, que há duas semanas garantiram suas vagas na Euro-2024, estão em quinto e sexto, respectivamente.