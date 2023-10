Após maus resultados, Krstajic é demitido do cargo de técnico da Bulgária

O país dos Bálcãs caiu do 78º para o 84º lugar no ranking da Fifa em um mês e é o último do grupo das Eliminatórias para a Euro-2024, com apenas dois pontos em seis jogos.

Krstajic, ex-jogador da seleção da Sérvia, de 49 anos, foi o segundo técnico estrangeiro da Bulgária, depois do alemão Lothar Matthäus (2010-2011).

O nome do seu substituto será divulgado no dia 1º de novembro, disse o diretor técnico Ivan Ivanov.

