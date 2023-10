Amazon surpreende com quase US$ 10 bi de lucro líquido no 3T

A cifra, US$ 3 bilhões (R$ 15 bilhões) acima do esperado pelo mercado, deveu-se a uma forte recuperação das vendas em sua plataforma, Amazon.com.

A gigante do varejo digital Amazon superou as expectativas de Wall Street nesta quinta-feira (26), registrando 9,9 bilhões de dólares (R$ 50 bilhões) em lucro líquido no terceiro trimestre do ano, o triplo do mesmo período de 2022.

Entre julho e setembro, a gigante americana das vendas on-line faturou US$ 143 bilhões (R$ 715 bilhões), um aumento de 13%, também acima das previsões.