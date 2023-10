A tecnologia a serviço de busca de reféns em Gaza

Especialistas de diferentes setores de tecnologia em Israel estão empenhados em buscar os rastros dos reféns retidos na Faixa de Gaza após o ataque do Hamas, com a ajuda de inteligência artificial e programas inovadores.

Cerca de 220 reféns, entre eles israelenses, cidadãos com dupla nacionalidade e estrangeiros, foram identificados pelas autoridades israelenses e estão detidos desde 7 de outubro em Gaza - para onde foram levados à força pelos comandos do movimento islâmico palestino Hamas.

O setor de tecnologia é um pilar da economia israelense, que se beneficia do serviço das empresas especializadas em segurança cibernética, atividade que ganhou notoriedade mundial a partir do escândalo do software espião Pegasus, da empresa NSO.

Poucos dias após o ataque do Hamas, que resultou na morte de mais de 1.400 pessoas, a maioria civis, especialistas se reuniram nos escritórios da empresa de comunicação Gitma BDO e comprometeram-se a identificar e buscar os reféns.

À primeira vista, a cena de jovens técnicos de aparência moderna com seus cafés, enquanto digitam em seus computadores, não difere muito das instalações de startups encontradas no Vale do Silício ou em Londres. No entanto, o trabalho em Tel Aviv é diferenciado.

Eles navegam pelas redes sociais, veem imagens do ataque e dos sequestros; em seguida, analisam as fotos com programas de inteligência artificial e reconhecimento facial, e as comparam com fotografias fornecidas pelas famílias dos reféns e desaparecidos.

Com a ajuda de especialistas em geolocalização, programadores e falantes de árabe, o trabalho permitiu fornecer rapidamente às autoridades um mapeamento preciso de quem foi sequestrado e quando foram vistos pela última vez.