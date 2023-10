Wall Street fecha em baixa, puxada pela Alphabet

Esta setor, que representa cerca de 10% do faturamento do grupo, é considerado seu motor de crescimento.

Depois de registrar um avanço de 28% em suas receitas no primeiro trimestre com base no mesmo período do ano passado, e percentual similar no segundo trimestre, no terceiro o crescimento foi de 22%, decepcionando o mercado.

Enquanto isso, a Microsoft (+3,07%) melhorou seu desempenho na mesma área.

"A Microsoft se saiu melhor na nuvem, mas o mercado escolheu seguir os comentários sobre o Google", avaliou Steve Sosnick, da Interactive Brokers. "Isso fala bastante sobre a psicologia" da bolsa de Nova York, acrescentou.

Arrastados pela Alphabet, muitos valores do Nasdaq registraram fortes quedas. Entre os mais afetados, estiveram Amazon (-5,58%), número um da nuvem, e também Nvidia (-4,31%), Meta (-4,17%), Broadcom (-3,57%), AMD (-5,52%), Intel (-5,09%) e Qualcomm (-4,21%).