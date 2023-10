Viviane Jungblut conquista bronze nos 1.500m livre no Pan; chilena Köbrich leva 6ª medalha aos 38 anos

A veterana chilena Kristel Köbrich, empurrada pela torcida que cobriu as arquibancadas de vermelho, ficou com a prata, aos 38 anos.

Ao todo, a chilena conquistou sua sexta medalha no Pan diante das arquibancadas lotadas do Centro Aquático, onde foi recebida com grande festa pelo público.

A nadadora de Santiago terminou com o tempo de 16 minutos e 14:59, um segundo atrás de Stege.

A argentina Agostina Hein, de 15 anos, teve um início de prova forte, mas terminou na quinta colocação.

--- Resultados da natação dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 desta quarta-feira:

- 1.500m livre feminino