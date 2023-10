Turquia, Catar e rainha da Jordânia denunciam diferenças nas reações à guerra Israel-Hamas

"Reafirmamos nossa total rejeição a responder à crise com dois pesos e duas medidas, quando se trata de vidas humanas", disse o chanceler catari, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, em uma entrevista coletiva com seu homólogo turco, Hakan Fidan, em Doha.

Os governos ocidentais, incluindo Reino Unido, França e Estados Unidos, ofereceram seu total apoio a Israel, afirmando seu direito de autodefesa após a incursão mortal do Hamas.

Homens armados do movimento islâmico palestino invadiram Israel, por Gaza, matando mais de 1.400 pessoas e fazendo mais de 220 reféns, segundo as autoridades israelenses.

Israel lançou uma ofensiva contra Gaza em resposta a um ataque sem precedentes deflagrado por militantes do Hamas em 7 de outubro.

"O fato de alguns países americanos e do norte da Europa não condenarem, nem impedirem a destruição e o desastre em Gaza constitui um duplo padrão muito grave", denunciou o ministro turco.

Nesse contexto, Catar e Turquia, fortes apoiadores da causa palestina e com canais de comunicação abertos com o Hamas, trabalham com parceiros regionais para neutralizar o conflito, disse o chanceler catari.

