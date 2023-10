Turistas e moradores estão ilhados em balneário mexicano de Acapulco (mídia local)

Turistas e moradores estão ilhados no famoso balneário de Acapulco, no sudoeste do México, após a passagem do furacão Otis, que causou grande devastação em hotéis, centros comerciais e vias públicas, segunda as primeiras imagens da imprensa mexicana divulgadas nesta quarta-feira (25). "Os danos materiais são devastadores, não temos água, não temos luz, mas estamos sãos e salvos", disse Citlali Portillo, administradora de uma residência para turistas, à emissora Televisa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "O edifício se movia como se fosse um terremoto e se moveu assim durante duas horas!", acrescentou a mulher que precisou se refugiar dentro de uma banheira durante a passagem do furacão. "Assim nos salvamos", acrescentou.

Ela contou aos veículos de comunicação que seguiu os protocolos de segurança, mas "o furacão superou todas as medidas". "Nos disseram que vamos poder sair [de Acapulco] até sexta-feira", acrescentou angustiada. Otis, que em questão de horas se transformou em furacão de grande categoria e "potencialmente catastrófico", segundo as autoridades meteorológicas, surpreendeu o governo e o próprio presidente Andrés Manuel López Obrador, que ainda não conseguiu chegar à região do desastre devido ao bloqueio de estradas. A interrupção das telecomunicações também dificultava a cobertura jornalística, com poucos meios de alcance nacional com capacidade de transmitir da região do desastre. O furacão afetou particularmente os turistas, que não podem se comunicar com seus familiares fora de Acapulco pela interrupção dos serviços de eletricidade e internet. "Não nos deixam sair, estamos incomunicáveis. Tomara que alguém da minha família me veja para que saibam que estou bem", disse Nely Palacios, uma turista mexicana.

"Estávamos indo descansar, no nono andar do Hotel Ritz. Os vidros começaram a balançar muito e nos protegemos com barricadas feitas pelas crianças, mulheres, homens [...] muitos se feriram com os vidros", disse, com a voz entrecortada. Otis tocou o solo como furacão de categoria 5, a mais destrutiva na escala de intensidade Saffir-Simpson, deixando o balneário isolado, que registrava 50% de ocupação hoteleira. O aeroporto de Acapulco está inundado e com sinais de destruição no telhado e nas janelas, segundo imagens mostradas na televisão.