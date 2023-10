Tropas russas 'esgotam' Exército ucraniano, afirma ministro da Defesa de Putin

O comunicado do ministério também afirma que um militar não identificado disse a Shoigu que as forças ucranianas estão "em pânico".

O ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, afirmou que seu Exército está esgotando as forças ucranianas, durante inspeção de um posto de comando realizada no leste da Ucrânia, informou seu ministério nesta quarta-feira (25).

A inspeção de Shoigu, a primeira desde agosto, ocorre em um momento, no qual Moscou tenta sua própria ofensiva e pretende conquistar a cidade industrial de Avdiivka, na região de Donetsk.

A Ucrânia anunciou que, na noite de ontem e na manhã desta quarta, foi alvo de novos ataques com drones e bombardeios russos que deixaram pelo menos um morto.

Forçados a uma série de retiradas do norte, nordeste e sul da Ucrânia em 2022, o Exército russo se concentrou na fortificação das linhas defensivas e, desde junho, resiste aos esforços ucranianos para libertar os territórios ocupados.

"Conhecemos todas as suas abordagens, seus movimentos e suas saídas. Vamos vencê-los", acrescentou.

Com o apoio de países ocidentais, a Ucrânia lançou em junho, por sua vez, uma contraofensiva no leste e no sul, mas até agora produziu apenas resultados limitados.

Desde novembro de 2022 e a liberação da cidade de Kherson (sul), a linha da frente, com mais de mil quilômetros de extensão, quase não se moveu.

Kiev diz que precisa de mais munições de longo alcance para poder destruir a retaguarda e a logística russas. As armas estão sendo entregues aos poucos.