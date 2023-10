Suíça admite erros em contagem de votos das eleições

O governo suíço disse que o Escritório Federal de Estatística detectou "um erro no cálculo da força agregada dos partidos a nível nacional" devido à "programação incorreta do software de importação de dados".

Os erros no sistema afetaram o número de votos registrados a nível central em três dos 26 cantões do país, mas, segundo o Escritório Federal de Estatística, não afetaram a distribuição de cadeiras.

A Suíça admitiu nesta quarta-feira (25) que foram cometidos erros durante a contagem de votos das eleições gerais do último fim de semana que, no entanto, não teriam afetado a distribuição de cadeiras na Assembleia Federal.

A correção destas falhas tem como principal consequência a posição do Partido Liberal Radical, de direita, que fica em terceiro, com 14,4% dos votos ao invés de 14,3%, e não é superado pelo Centro, que passa de 14,6% para 14,1%.

O presidente da Suíça, Alain Berset, ordenou uma investigação imediata para saber o que provocou a falha.

Os suíços renovaram no domingo as 200 cadeiras do Conselho Nacional e as 46 do Conselho de Estados, as câmaras baixa e alta, respectivamente, de sua Assembleia Federal.

O erro foi registrado em três pequenos cantões que elegem apenas um deputado cada para o Conselho Nacional.

A direita populista União Democrática de Centro, com discurso contrário à União Europeia e anti-imigração, venceu o pleito com 27,9% dos votos, número revisado em relação aos 28,6% divulgados inicialmente.

rjm/pvh/dbh/atm/rpr