Secretário-geral da ONU se declara 'chocado' com deturpação de suas declarações sobre o Hamas

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, afirmou nesta quarta-feira (25) que está "chocado" com o que chamou de interpretação equivocada de suas declarações da véspera sobre o grupo islamista palestino Hamas, que irritaram Israel.

"Estou chocado com as deturpações de algumas das minhas declarações de ontem no Conselho de Segurança, como se estivesse justificando atos de terrorismo do Hamas", disse Guterres à imprensa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

abd/sct/mlm/ll/llu/fp/aa