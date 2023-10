Secretário-geral da ONU diz estar 'chocado' com 'deturpação' de suas declarações

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, afirmou nesta quarta-feira, 25, estar "chocado com a deturpação por alguns das minhas declarações de ontem [terça-feira] no Conselho de Segurança". Em breves declarações nesta quarta-feira na sede da entidade, ele ressaltou que jamais justificou atos de terrorismo do grupo palestino Hamas. "Isso é falso, pelo contrário", enfatizou.

Guterres disse que, no começo de sua intervenção da terça-feira, ele afirmou claramente que condenava os atos "terríveis e sem precedentes" de terrorismo do Hamas contra Israel em 7 de outubro.

Ele ressaltou que nada justifica ataques contra civis e o sequestro deles. Ao mesmo tempo, recordou que também mencionou as dificuldades para o povo palestino, mas acrescentou que isso não poderia justificar os ataques do Hamas.