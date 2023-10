PSG vence Milan (3-0) e assume liderança do Grupo F da Champions

O Paris Saint-Germain assumiu a liderança do Grupo F da Liga dos Campeões ao derrotar o Milan por 3 a 0 nesta quarta-feira (25), recuperando-se rapidamente da goleada sofrida diante do Newcastle (4 a 1) na segunda rodada.

Em um jogo de reencontros, como o do goleiro Gianluigi Donnarumma com o Milan, o primeiro confronto entre os irmãos Lucas (PSG) e Theo (Milan) em suas carreiras, e os vários jogadores franceses vice-campeões mundiais em ambas as equipes, o time parisiense abriu o placar em uma finalização rasteira de Mbappé (32').

Depois de um gol anulado de Ousmane Dembelé por uma falta do uruguaio Manuel Ugarte na origem do lance, Kolo Muani fez o segundo do PSG aproveitando rebote do goleiro Mike Maignan (53').

No minuto final, o sul-coreano Kang-in Lee fez seu primeiro gol com a camisa do clube francês para selar a boa vitória sobre o Milan, que não tinha sido vazado nas duas primeiras rodadas da Champions.

