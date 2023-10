Pressões estrangeiras e divergências atrasam ofensiva terrestre de Israel em Gaza

"Crise de confiança entre Benjamin Netanyahu e o Tzahal", o Exército israelense, escreveu Nahum Barnea, colunista do jornal Yediot Aharonot.

"O governo tem dificuldade para tomar decisões aceitas por todos sobre temas importantes", acrescentou.

Fontes governamentais e militares mencionadas pelo colunista indicaram que "Netanyahu está irritado com os generais, aos quais atribui a responsabilidade pelo 'fiasco de 7 de outubro'", como denomina o ataque sofrido por Israel.

"As divergências a respeito das operações criam tensões, em particular entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa, Yoav Gallant", escreveu na terça-feira Amos Harel, no jornal de esquerda Haaretz.

A rádio estatal também citou "divergências entre o primeiro-ministro e o comando militar", em um cenário de troca de acusações sobre os fracassos que permitiram a incursão dos milicianos do Hamas em seu território.

Segundo as autoridades israelenses, mais de 1.400 pessoas morreram no sul de Israel, a maioria civis, assassinadas no primeiro dia do ataque. Entre as vítimas fatais estão mais de 300 militares.