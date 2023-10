Pastor Alape, de ex-comandante das Farc a político na Colômbia

Ele abandonou o cabelo escuro, tirou o boné estilo Che Guevara, perdeu sua figura atlética e deixou a ambição de tomar o poder à força no passado, quando alcançou o topo do maior grupo insurgente da América.

Embora tenha mudado, o ex-rebelde de 64 anos defendeu à AFP que continua "sendo um revolucionário", e expressou seu desejo de vencer as eleições locais de domingo e se tornar prefeito de Puerto Berrío, no centro-norte.

Com flores nas mãos e de bicicleta, o atual Pastor Alape pedala nas margens do mesmo rio que, em outra ocasião, navegou armado e camuflado. Ele faz campanha como o primeiro ex-comandante da guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) a competir na corrida eleitoral na Colômbia.

Críticos do acordo veem sua candidatura com desconfiança e argumentam que o tribunal de paz ainda não definiu sua responsabilidade pelos mais de 21.000 sequestros imputados em 2022 ao Secretariado. Alape pediu desculpas, entre lágrimas, na época.

Com o apoio da esquerda no poder, Alape se apresenta nas eleições de domingo, onde também serão escolhidos governadores, deputados regionais e outras autoridades locais.

Ele retorna com uma aparência mais amigável, fazendo o gesto da vitória em dezenas de cartazes políticos, e como o primeiro membro do Secretariado - antiga liderança das Farc - a se candidatar.

Hoje, Alape aspira ao cargo de prefeito em sua cidade natal no departamento de Antioquia, uma região ao longo do rio Magdalena que foi palco de conflitos entre rebeldes e paramilitares de extrema direita nas décadas de 1980 e 2000.

Devido ao acordo, as Farc garantiram 10 cadeiras no Congresso por duas legislaturas - de 2018 até 2026 -, sem a necessidade de voto popular, e nenhum ex-chefe havia se candidatado a nenhum cargo eletivo.

"Estamos tentando (...) fazer transformações a partir do compromisso que assumimos ao assinar o acordo de paz" em 2016, defendeu.

"Isso é um processo, (sabíamos) que não era só chegar e imediatamente as pessoas nos receberiam, dada toda a realidade de um longo conflito. Estamos avançando (...), o fato de estar assim em minha cidade já é um progresso", diz Alape em seu encerramento de campanha.

Andando lentamente e cercado por seguranças, Alape percorre as ruas e ouve as pessoas sob o lema "O povo manda e deve ser obedecido". Ele é apoiado pelo Pacto Histórico, uma coalizão liderada pelo também ex-guerrilheiro e presidente Gustavo Petro, e pelo partido Comunes, que surgiu a partir do acordo que desarmou cerca de 8.000 combatentes.

As eleições de 29 de outubro serão cruciais para os ex-guerrilheiros, que lutam para conquistar a confiança do eleitorado e são alvo de violência. Nas duas últimas eleições legislativas, o Comunes obteve menos de 1% dos votos.

Desta vez, 144 candidatos do partido se apresentarão, sete deles para cargos de prefeito, mas alguns simpatizantes preferem evitar seu apoio para evitar estigmatização ou ataques.