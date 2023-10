ONU: mundo tem recorde de 114 milhões de deslocados

As principais causas do deslocamento forçado de pessoas no primeiro semestre de 2023 foram os conflitos na Ucrânia, Sudão, Mianmar e a República Democrática do Congo, a crise humanitária do Afeganistão e uma combinação de secas, inundações e insegurança na Somália, segundo o ACNUR.

No relatório semestral, que analisa os deslocamentos forçados nos primeiros seis meses de 2023, o ACNUR informou que no fim de junho o mundo tinha 110 milhões de pessoas deslocadas à força.

rjm/giv/mar/avl/fp/aa